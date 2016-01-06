Дезертирство в лавах бойовиків стає системним явищем - штаб АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Дедалі більше в середовищі бойовиків з'являються особи, які реально оцінюють складне становище на тимчасово окупованих територіях Донбасу та бажають співпрацювати з нашими розвідувальними органами, намагаючись за будь-яку ціну допомогти українським визволителям», - зазначається в повідомленні.

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За оперативними даними української розвідки, від джерел, які мають безпосереднє відношення до «штабу 1 АК» так званої «армії ДНР», продовжує надходити інформація щодо небажання членів НЗФ проходити службу в проросійських бандформуваннях.

Так, напередодні новорічних свят у так званому «1-ому окремому штурмовому батальйоні «Сомалі»» написали рапорти на звільнення та пішли з угруповання 14 бойовиків. «Основна причина - нелюдське ставлення до них їхнього ватажка, відомого злочинця на прізвисько «Гіві» (Михайло Толстих), який задля задоволення особистих потреб не вважає своїх підлеглих за людей», - зазначається в повідомленні. Крім того, отримано дані про дезертирство ще 4-х бойовиків з одного з підрозділів «9 окремого мотострілецького полку».

«Відтак, одним із основних джерел інформації для української розвідки стають безпосередні, тепер вже колишні, учасники бандформувань, які свого часу стали жертвою ворожої пропаганди, власного бажання отримати швидку вигоду та заручниками власних, нічим не підкріплених, амбіцій», - йдеться в повідомленні.