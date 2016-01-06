Міноборони затвердило концепцію розвитку Сил спецоперацій

Про це Луньов повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, концепція створення та розвитку ССО довгий час опрацьовувалася і узгоджувалася з експертами, які служили в управлінні спецоперацій Генерального штабу в різні роки, обговорювалася з представниками офісу НАТО, зокрема Литви.

Як зазначив Луньов, в Литві створено аналогічний окремий вид сил. Представники цієї країни допомагають Україні у правовому полі і в питаннях організації підготовки фахівців.

«На сьогоднішній день концепція пройшла всі етапи узгодження і затверджена наказом міністра оборони України. ССО є окремим видом сил. Зараз триває робота над законом про Сили спеціальних операцій. Сформовано командування ССО, яке буде безпосередньо керувати військовими частинами, які будуть передані силам спецоперацій. В першу чергу це бойові частини, а також частини інформаційно-психологічних операцій», - підкреслив командувач ССО.

Він зазначив, що концепція передбачає поетапне набуття оперативно-бойових навичок.

Як розповів командувач Сил спецоперацій, на першому етапі, протягом 2016 року, військові частини спеціального призначення будуть підпорядковані командуванню ССО. У цьому ж році будуть створені військові частини управління, обслуговування і охорони.

«Одне з ключових питань – створення Центру спеціальних операцій. Рішення про його створення вже прийняте, визначено місце дислокації, затверджено штатний розклад спеціалістів», - повідомив Луньов.

Також він заявив: «Ми вивчали практику західних партнерів, нам допомагали представники офісу НАТО. Просто зараз на базі військової частини спеціального призначення в Хмельницькому проходять навчання майбутні інструктори для цього центру. Також із залученням інструкторів країн НАТО готуються окремі маленькі підрозділи – групи спецназу. Інструкторами центру стали військовослужбовці, які мають бойовий досвід в зоні АТО і розуміють, що вони хочуть отримати від фахівців НАТО».

Коментуючи другий етап, Луньов повідомив, що до кінця 2017 року планується удосконалити підготовку всіх частин за стандартами НАТО. Зокрема, має відбутися синхронізація українських підрозділів з аналогічними підрозділами НАТО. Заплановані спільні навчання з західними колегами.

«Завдання створення ССО для нашої країни не нова. ССО виконують не тільки розвідувальні завдання, але також, наприклад, інформаційні – нам потрібен ресурс, ми повинні працювати з інформацією, піаром тощо. На цьому етапі увагу планується приділити технічному оснащенню військових частин – у цьому нам готові допомагати західні партнери. Мова йде про засоби зв'язку, навігації, доставки та евакуації», - сказав він.