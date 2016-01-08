Бойовики із мінометів обстріляли позиції АТО під Маріуполем - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

"Після 18.00 години сьогоднішнього дня бойовики проросійських НЗФ прицільно обстріляли з 82-мм мінометів позиції сил АТО в районі н.п. Лебединське, що неподалік Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що загалом у бік українських захисників бойовики випустили 5 мін. Інформація про можливі втрати та руйнування уточнюється.

В світле свято Різдва Христового кремлівські маріонетки продовжують чинити злочини проти України. Після 18.00 години с... Posted by Прес-центр штабу АТО on Thursday, January 7, 2016

Як повідомляв УНІАН, станом на 18.00 годину 7 січня 2016 року ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Ворог не припиняє здійснювати збройні провокації в районі Пісків, Опитного, Авдіївки, Новгородського, Майорська та Луганського та ін. Бойовики використовують здебільшого стрілецьку зброю, але час від часу лунають постріли й з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.