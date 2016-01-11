Штаб: На Донеччині бойовики більше 20 разів застосовували зброю, на Луганщині - тихо

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

"Біля тимчасово окупованого Донецька бойовики зі стрілецької зброї знову обстріляли наші позиції в районі Опитного та південніше Авдіївки. Під обстріл з такої ж зброї потрапив і один з наших опорних пунктів біля Старогнатівки, що на Маріупольському напрямку. Окрім того, неподалік Маріуполя бойовики відкрили вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських позиціях у Широкиному. Українські захисники змушені були відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Слов'янську колишній бойовик "ДНР" добровільно здався поліції

"Наші позицій в районі Зайцевого, Майорська та Ленінського, що північніше Горлівки, бандити обстрілювали зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Східніше, біля Луганського, окрім кулеметів, ворог застосував ще й автоматичні станкові гранатомети. В бік Троїцького, що на межі Донецької та Луганської областей, противник здійснив декілька пострілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння танку. Російсько-терористичні війська не порушували умови припинення вогню лише на Луганщині", - наголосили у штабі.