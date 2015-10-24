Бойовики обстріляли позиції сил АТО в Широкиному

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вчора у селищі Широкино зафіксовано дві ворожі провокації. Там окупанти вели неприцільний вогонь по позиціях сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український воїн не загинув, не отримав поранення», - сказав Лисенко.

Проте, за його словами, Російська Федерація провела передислокацію своїх військ на території Донецької та Луганської областей, продовжує навчання бойовиків і постачання зброї.

«З метою демонстративного виконання Мінських домовленостей російські військові відійшли від лінії розмежування і розташувалися по обидва боки неконтрольованої Україною ділянки кордону. Водночас задля підтримки високої боєготовності незаконних збройних формувань на окупованій території тривають навчання бойовиків, прибувають перевірочні комісії та завозиться зброя з території Росії», - наголосив речник АП.