Впродовж дня бойовики практично не припиняли обстрілювати позиції сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО в соцмережі. На Луганщині та біля Маріуполя не зафіксовано використання бойовиками зброї, проте обстріли майже не вщухали біля Донецька та на Горлівсько-Світлодарській дузі.

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«З території Донецького летовища бандити кілька разів зі стрілецької зброї та гранатометів відкривали вогонь в бік українських опорних пунктів в районі Опитного та Пісків. З північних околиць Донецька стріляли по українських військових, які несуть службу на підступах до Авдіївки», - зазначили в штабі.

«Напруженою ситуація залишається й біля Горлівки. Бойовики відкривали вогонь біля Новгородського та Зайцевого»,- сказано в повідомленні.

В прес-службі повідомили, що кілька обстрілів позицій сил АТО зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів зафіксовані біля Луганського. Там же відбулось нетривале бойове зіткнення з нечисельною групою бойовиків. Також під вогнем бойовиків сьогодні опинились українські військові біля Троїцького, що на межі Донецької та Луганської областей, та в районі Новоселівки.

«Всього з початку доби проросійські бандформування 37 разів застосовували зброю проти сил АТО. Важкого озброєння не використовували»,- підсумували в штабі.