Місія ОБСЄ відкриває патрульні бази в Красноармійську і Світлодарську

Як йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ, відкриття цих баз дозволить спостерігачам бути ближче до лінії розмежування в цих районах.

«Нові передові патрульні бази СММ поліпшать наші можливості з моніторингу, дозволяючи нам швидше реагувати на повідомлення про інциденти», - сказав перший заступник голови СММ Александр Хуг.

Крім того, на його думку, відкриття нових баз допоможе мотивувати підписантів Мінських угод ефективніше виконувати взяті на себе зобов'язання.

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Передові патрульні бази відрізняються від офісів або представництв СММ тим, що вони розташовані поблизу лінії розмежування і дозволяють розмістити невелику кількість спостерігачів місії, які цілодобово знаходяться в цих районах. Ротація спостерігачів буде проводитися щотижня.

СММ прагне відкрити передові патрульні бази по обидві сторони від лінії розмежування з метою забезпечення ефективного моніторингу в рівному співвідношенні.

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З урахуванням баз, які будуть відкриті сьогодні, СММ тепер буде мати передові патрульні бази в таких місцях: чотири в районах, контрольованих Збройними силами України: в Волновасі, Красноармійську, Світлодарську (Донецька область) і в Новоайдарі (Луганська область); а також у трьох тимчасово окупованих районах: у Стаханові (Луганська область), Горлівці та Дебальцевому (Донецька область).