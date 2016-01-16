Сьогодні в зоні АТО бойовики 28 раз обстріляли позиції українських бійців - штаб

Упродовж дня у зоні проведення антитерористичної операції російсько-терористичні війська 28 разів обстріляли позиції українських бійців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні за сьогодні станом на 18.00 на своїй сторінці у Facebook.

«Здебільшого кремлівські найманці проявляли активність на Донецькому напрямку. З гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали позиції наших воїнів неподалік Зайцевого, Авдіївки, Пісків та Красногорівки. Найгарячіше було в районі Опитного. В бік українських воїнів бойовики вели вогонь із стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, різних типів гранатометів та БМП. Біля селища Луганське по позиціях сил АТО також «працювали» великокаліберний кулемет та БМП», - повідомили у штабі.

Читайте такожБойовики зі снайперської зброї обстріляли машину місії ОБСЄ на Донбасі

Разом з тим зазначається, що відносно спокійно було на Луганському та Маріупольському напрямках.

Як повідомляв УНІАН, після першої в 2016 році зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 13 січня спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що дотримання режиму припинення вогню на Донбасі має відновитися 14 січня.

Однак бойовики весь час порушують перемир’я, обстрілюючи позиції українських сил АТО.