За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає – прес-офіцер

Внаслідок обстрілів впродовж минулої доби ніхто з українських військових не загинув і не був поранений. Про це заявив прес-офіцер штабу АТО Андрій Задубінний, пише "112 Україна".

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Також він додав, що українські військові продовжують дотримуватися Мінських домовленостей та зберігають "режим тиші".

Як повідомлялося, всього протягом минулої доби бойовики 36 разів порушували режим припинення вогню в зоні проведення АТО. Кілька обстрілів українських позицій з боку терористів зафіксовано і після півночі.