Режим "повної тиші" в зоні АТО: бойовики зосередили вогневу активність у районі Донецького аеропорту
Бойовики незаконних збройних формувань продовжують порушувати умови перемир’я в зоні АТО.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що найбільше випадків порушення умов "повної тиші" за минулу добу зафіксовано в районі Донецького летовища.
"Проросійські злочинці обстрілювали наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Пісків, Опитного та шахти Бутівка. По опорному пункту українських Збройних Сил біля Старогнатівки ворог вів вогонь з великокаліберного кулемета", - йдеться у повідомленні штабу.
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Крім того, з міномета були обстріляні позиції сил АТО неподалік Талаківки (на Маріупольському напрямку), а в районі селища Луганське, що на межі Донецької та Луганської областей, противник вів по опорному пункту ЗСУ прицільний вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та БМП.
"Загалом за минулу доби проросійські бандити 29 разів обстрілювали позиції сил АТО", - повідомили у прес-центрі.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 21 січня 2016 року:Ситуація в зоні проведення АТО залишається не...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 20 января 2016 г.