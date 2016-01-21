Режим "повної тиші" в зоні АТО: бойовики зосередили вогневу активність у районі Донецького аеропорту

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що найбільше випадків порушення умов "повної тиші" за минулу добу зафіксовано в районі Донецького летовища.

"Проросійські злочинці обстрілювали наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Пісків, Опитного та шахти Бутівка. По опорному пункту українських Збройних Сил біля Старогнатівки ворог вів вогонь з великокаліберного кулемета", - йдеться у повідомленні штабу.

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Крім того, з міномета були обстріляні позиції сил АТО неподалік Талаківки (на Маріупольському напрямку), а в районі селища Луганське, що на межі Донецької та Луганської областей, противник вів по опорному пункту ЗСУ прицільний вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та БМП.

"Загалом за минулу доби проросійські бандити 29 разів обстрілювали позиції сил АТО", - повідомили у прес-центрі.