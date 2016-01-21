В зоні АТО безвісти пропали 6 прикордонників - Держприкордонслужба

13:15, 21 січня 2016
Війна
733 0

Полонених серед співробітників ДПСУ немає.

УНИАН

В зоні проведення АТО безвісти пропали шестеро прикордонників. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "112 Україна".

Читайте такожРозміри грошових винагород в зоні АТО будуть однаковими для усіх бійців - Полторак

"Жоден прикордонник не знаходиться в полоні у бойовиків. У нас є шість осіб, які вважаються зниклими безвісти", – сказав він.

Як повідомлялося раніше, на сході України за час бойових дій загинули 67 прикордонників.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter