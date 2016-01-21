В зоні АТО безвісти пропали 6 прикордонників - Держприкордонслужба
13:15, 21 січня 2016Війна
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Полонених серед співробітників ДПСУ немає.
Держприкордонслужба: в зоні АТО без вісті пропали шестеро прикордонників / УНІАН
В зоні проведення АТО безвісти пропали шестеро прикордонників. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "112 Україна".
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"Жоден прикордонник не знаходиться в полоні у бойовиків. У нас є шість осіб, які вважаються зниклими безвісти", – сказав він.
Як повідомлялося раніше, на сході України за час бойових дій загинули 67 прикордонників.
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