В зоні АТО безвісти пропали 6 прикордонників - Держприкордонслужба

В зоні проведення АТО безвісти пропали шестеро прикордонників. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "112 Україна".

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"Жоден прикордонник не знаходиться в полоні у бойовиків. У нас є шість осіб, які вважаються зниклими безвісти", – сказав він.

Як повідомлялося раніше, на сході України за час бойових дій загинули 67 прикордонників.