До окупованих Харцизька та Іловайська з РФ прибули ешелони з військовою технікою для бойовиків – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив під час брифінгу.

За його словами, Росія продовжує активно постачати бойовикам військову техніку, паливно-мастильні матеріали та боєприпаси.

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"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує активно забезпечувати бойовиків. Так, на залізничні станції «Іловайськ» та «Харцизьк» прибули ешелони з військовою технікою, паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами",- сказав він.

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Крім того, за словами Лисенка, зафіксовано незаконний перетин державного кордону України російською автомобільною колоною у районі населеного пункту Дмитрівка (Шахтарський район Донецької області) з боєприпасами та майном.