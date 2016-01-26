РФ може використати проти України ракети, від яких Київ відмовився за Будапештським меморандумом - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Крім брехні і провокацій я останнім часом заяв від керівництва Росії не чув, у тому числі що стосується не просто виконання Будапештського меморандуму, підписантом якого була в тому числі і Російська Федерація, а навпаки - дії Російської Федерації фактично і є прямим протиріччям тих рішень, які були зафіксовані в Будапештському меморандумі", - наголосив Турчинов.

Читайте такожЛавров заявив, що Росія не порушувала Будапештський меморандум, оскільки не погрожувала Україні ядерною зброєю

Він прокоментував події в Сирії, а саме використання російською авіацією крилатих ракет.

"(Крилаті) ракети, які, до речі, були в Україні, і півтори тисячі таких крилатих ракет, які могли нести не тільки ядерний потенціал, боєзаряд, але і звичайний боєзаряд, сьогодні використовуються проти Сирії, і можуть Росією, знаючи злобу і жорстокість цієї країни, і підступність цієї країни, використовуватись проти нас. Тобто, це та зброя, яку ми віддали відповідно до Будапештського меморандуму", - наголосив Турчинов.