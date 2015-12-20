Міноборони Росії відмовилося від слів про проблеми з крилатими ракетами

Про проблеми з технікою Анатолій Коновалов заявив в інтерв'ю "Ехо Москви". "Є проблеми з авіаційною технікою, зокрема щодо застосування крилатих ракет повітряного базування. Зараз ми над цим активно працюємо, і я думаю, що протягом найближчого часу, ті проблеми, які виникли із застосуванням крилатих ракет повітряного базування, ми усунемо", - сказав він, як свідчить запис інтерв'ю, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожПутін розповів, коли РФ припинить запускати ракети з КаспіюТим не менш у російському міністерстві оборони заявили, що повідомлення ЗМІ про проблеми з крилатими ракетами є "помилковою інтерпретацією" слів Анатолія Коновалова.

"Генерал-майор Коновалов дослівно заявив про проблеми експлуатації авіаційної техніки, а не крилатих ракет. Більш того, спочатку ним було підкреслено, що характер цих труднощів обумовлений жорсткими метеоумовами", - заявили в міністерстві.

У міністерстві додали, що усі завдання з ліквідації об'єктів були виконані, "що воліли не почути в цьому ж інтерв'ю Коновалова неуважні журналісти".

Нагадаємо, 17 листопада Росія приступила до нової фази операції в Сирії, вперше застосувавши в бойових умовах авіаційні крилаті ракети великої дальності. Авіаударів в Сирії Росія завдає з 30 вересня.

У Кремлі стверджують, що завдають ударів по позиціях джихадстського угруповання "Ісламська держава", однак НАТО і міністри оборони західних країн заявляють, що більшість ударів завдається по поміркованій опозиції.