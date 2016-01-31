ОБСЄ надали інформацію про заборонене озброєння поблизу Красного Луча, Первомайська та Донецька

Про це повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, за даними розвідки, у результаті проведеної 29 січня співробітниками так званого “міністерства державної безпеки ДНР” операції з роззброєння “роти спеціального призначення “Троя” затримано 24 військовослужбовці зазначеного підрозділу. В базовому таборі було виявлено чотирьох полонених жінок (віком від 24 до 30 років), які незаконно утримувались протягом тривалого часу.

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Також повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях внаслідок застосування так званими «правоохоронцями» стрілецької зброї у громадських місцях загинуло двоє місцевих жителів. Командування 1-го армійського корпусу бойовиків намагається приховати злочин.