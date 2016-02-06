У Донецьку відкрили окремі лікарні для російських військових - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

Зазначається, що санітарно-епідеміологічна ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу залишається складною. Крім того, продовжують фіксуватись смертельні випадки від грипу та його ускладнень серед мирного населення та військовослужбовців ЗС РФ.

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"1 лютого ц.р. у Горлівці померло 6 осіб, ще по одному летальному випадку зафіксовано у Шахтарську та Ровеньках. У Луганську летальні випадки відмічаються щодобово", - повідомили у розвідці.

З огляду на це керівництвом т.зв. "народної міліції "ЛНР" скасовано усі масові заходи за участю підпорядкованих підрозділів.

Раніше розвідка повідомляла, що на окупованій території Донецької області від грипу та ГРВІ вже померли близько 300 осіб.