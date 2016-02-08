За добу в зоні АТО поранений 1 український військовий
13:04, 08 лютого 2016Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнав один український військовослужбовець.
За останню добу загиблих серед наших воїнів немає / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає. Один отримав поранення в Мар’їнці", - сказав Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу проросійські бойовики більше 60 разів обстріляли українських військових.
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