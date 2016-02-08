За добу в зоні АТО поранений 1 український військовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає. Один отримав поранення в Мар’їнці", - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу проросійські бойовики більше 60 разів обстріляли українських військових.