Бойовики обстрілюють з мінометів Донецьк - штаб

01:56, 09 лютого 2016
Війна
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За оперативними даними о 22.50 позиції українських військ у районі Мар'їнки обстріляла мобільна мінометна група бойовиків із населеного пункту Трудівське. 

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зараз українські військовослужбовці фіксують ведення мінометного вогню із тих же позицій по передмістю та районам Донецька", - йдеться у повідомленні.

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"Вочевидь ця чергова провокація бойовиків, із метою виведення ситуації із під контролю та подальшими звинуваченнями українських військовослужбовців у порушенні перемир'я", - наголосили у штабі.

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