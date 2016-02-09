Бойовики обстрілюють з мінометів Донецьк - штаб
01:56, 09 лютого 2016Війна
1685 0
За оперативними даними о 22.50 позиції українських військ у районі Мар'їнки обстріляла мобільна мінометна група бойовиків із населеного пункту Трудівське.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Зараз українські військовослужбовці фіксують ведення мінометного вогню із тих же позицій по передмістю та районам Донецька", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожСьогодні в зоні АТО бойовики 20 разів обстрілювали позиції ЗСУ - штаб
"Вочевидь ця чергова провокація бойовиків, із метою виведення ситуації із під контролю та подальшими звинуваченнями українських військовослужбовців у порушенні перемир'я", - наголосили у штабі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter