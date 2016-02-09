Бойовики обстрілюють з мінометів Донецьк - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зараз українські військовослужбовці фіксують ведення мінометного вогню із тих же позицій по передмістю та районам Донецька", - йдеться у повідомленні.

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"Вочевидь ця чергова провокація бойовиків, із метою виведення ситуації із під контролю та подальшими звинуваченнями українських військовослужбовців у порушенні перемир'я", - наголосили у штабі.