Протягом дня бойовики 38 разів обстріляли опорні пункти ЗСУ, неспокійно було в районі Гнутового - штаб

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики застосували по українських укріпленнях неподалік Гнутового міномети калібру 120 мм та протитанковий гранатомет.

«В передмісті Донецька ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших опорних пунктах в Пісках, Опитному, Мар’їнці, Авдіївці та на шахті Бутівка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Світлодарській дузі з великокаліберних кулеметів противник обстріляв позиції сил АТО в Миронівському а в Луганському з гранатометів та стрілецької зброї.

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«В районі тимчасово окупованої Горлівки обстрілам зі стрілецької зброї та гранатометів піддалися наші укріплення в Троїцькому та Верхньоторецькому», - додали в штабі.

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«Вночі, близько третьої години по позиціях ЗСУ в населених пунктах Зайцеве та Майорськ терористи випустили понад 150 мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм. Зі 120-мм мінометів ворог вів вогонь по Майорську і близько 16.00», - підкреслюється в повідомленні.