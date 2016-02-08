Росія передала бойовикам зняті з озброєння гаубиці, терористи тримають їх біля лінії розмежування - розслідування (фото)

У звіті від 17 січня 2016 року спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували, що бойовики так званої "ДНР" зайняли частину будівлі лікарні в смт Тельманове Донецької області, йдеться у розслідуванні Informnapalm.

На основі цих даних волонтери Міжнародної спільноти InformNapalm провели дорозвідку з використанням відкритих джерел інформації щодо населеного пункту Тельманове та його околиць.

"Ми виявили скупчення 122-мм гаубиць Д-30А й армійських вантажівок бандформування "1-ої ОМСБр ЗС ДНР" на північному сході околиць за два кілометри від будівлі лікарні, яку терористи зробили своїм пунктом дислокації", - йдеться у розслідуванні.

При цьому зазначається, що розміщення в цьому населеному пункті озброєння калібром понад 100-мм є очевидним порушенням Мінських домовленостей. Озброєння такого типу мали відвести на 25 км. Від Тельманового до лінії розмежування на західному напрямку менше ніж 12 км.

Волонтери повідомляють, що відправною точкою розслідування є сторінка соціального профілю такого собі Максима Тора (прізвище несправжнє).

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Під час аналізу соцмереж вдалося встановити наступні факти: гаубиці Д-30А та військові вантажівки марки Урал і КАМАЗ заховані в ангарах у районі селища Тельманове; на одній із гаубиць маркування із заводським номером гармати № Б1659 і вказано другу категорію (припускається, що техніка зберігалася на одній із баз зберігання і ремонту військової техніки. При цьому нагадується, що збройні сили РФ з 2013 року, крім підрозділів ПДВ, не використовують гаубиці Д-30); зняті з озброєння зразки відправили на бази зберігання, звідти зброю успішно передали терористам "новоросії"; на дверцятах автомобіля тактичний знак "цифра 51 в білому трикутнику", цей ТЗ використовує бандформування "1-а ОМСБр".