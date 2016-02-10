За добу в зоні АТО ні один український військовий не загинув і не був поранений
13:49, 10 лютого 2016Війна
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За минулу добу терористи 45 разів відкривали вогонь по українських опорних пунктів.
Доба для української армії минула без втрат / Фото УНІАН
Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув і не був поранений", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби терористи 45 разів відкривали вогонь по українських опорних пунктах.
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