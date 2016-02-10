За добу в зоні АТО ні один український військовий не загинув і не був поранений

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув і не був поранений", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби терористи 45 разів відкривали вогонь по українських опорних пунктах.