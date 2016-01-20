Британія надішле 3,5 тисячі аптечок для українських військових - BBC
Велика Британія передасть Збройним силам України 3,5 тис. медичних наборів для надання першої допомоги.
Про це повідомив британський міністр оборони Майкл Феллон, пеоедає BBC Україна.
Аптечки нададуть у відповідь на запит України.
За словами Майкла Феллона, їхня вартість становить понад 700 тис. доларів, однак українська армія отримає медичні набори безкоштовно у квітні.
Тоді ж британські військові експерти продовжать тренінги для бійців ЗСУ.
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У заяві міністерства оборони Британії Майкл Феллон відзначив: "Цей подарунок є відповіддю на прохання України про допомогу у зменшенні медичних втрат, часто спричинених важкими пораненнями".
"ЗСУ гостро потребують індивідуальних медичних наборів для першої допомоги, щодо яких продовжують звертатися до своїх союзників", - додав британський міністр.
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Британські військові проводять спеціальні тренування для українських бійців. Крім того, Британія направила частину своїх сил до Балтійського регіону для стримування російської агресії поза межами України.