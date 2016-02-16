Місія ОБСЄ занепокоєна близькістю позицій сторін конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

“Ми бачимо на даний момент нове явище, яким ми занепокоєні. Це той факт, що сторони підійшли дуже близько одна до одної на лінії зіткнення. І ми сьогодні, перебуваючи у Жованці (частина селища Зайцеве - УНІАН), дивлячись з-за пагорба, могли бачити з крайнього пункту українських позицій передовий пункт так званої “ДНР”, - заявив Хуг.

У зв’язку з цим він зазначив, що подібна ситуація спостерігається і на дорозі, яка веде з Маріуполя до Комінтернового.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили про чергові погрози обстрілу з боку бойовиків на Донбасі

“Якщо ви залишаєте Комінтернове – на останньому блокпосту “ДНР” ви можете бачити перший український блокпост. І ви знаєте ситуацію біля аеропорту краще за мене. І там ви можете бачити з будь-яких позицій так званої “ДНР” передові українські позицій на іншій стороні у Пісках, Спартаку. Скрізь сторони знаходяться дуже близько одна до одної”, - сказав Хуг.

При цьому він наголосив, що ця ситуація негативно позначається на життєдіяльності навколишніх населених пунктів та місцевих мешканців.

“В результаті це зачіпає села, домівки руйнуються, а місцеві мешканці отримують поранення чи гинуть”, - заявив Хуг.

Читайте такожЩоб зі спостерігачами "нічого не сталося": ватажок "ДНР" назвав "мету" блокування роботи ОБСЄ