Тандіт: Росія намагається вербувати українських силовиків під час переговорів

Про це в ефірі 5 каналу повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

"Я можу лише підтверджувати те, про що говорять у Мінську, ми дійсно готуємося до звільнення заручників, і це кілька різних груп, це різні інформаційні канали. Я сподіваюся, що найближчим часом ми вас порадуємо", - зазначив він.

За його словами, бойовики більше не знущаються над українськими полоненими.

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"Ми думаємо, що не буде ніяких розстрілів, більше того, ми бачимо якраз у результаті домовленостей певних (бойовики - ред.) вже не знущаються над нашими хлопцями. І є перспектива того, що ми будемо шукати компроміси і будемо рухатися", - зазначив він.

Також Тандіт зазначив, що представники російських спецслужб намагаються вербувати українських силовиків під час переговорів про обмін полоненими.

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"Зараз ми відчуваємо велику присутність так званих інструкторів з боку РФ. Ми їх бачимо. Навіть іноді намагаються заходити на нашу територію, намагаються нас вербувати, спілкуючись з нами, коли ми навіть проводимо переговори зі звільнення заручників", - сказав він в ефірі 5 каналу.