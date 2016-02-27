Провокації бойовиків та режими "тиші" у зоні АТО: В СЦКК підбили тижневі підсумки

Починаючи з 20 лютого і до сьогоднішнього дня, бойовики незаконних збройних формувань (НЗФ) з непідконтрольних українському уряду окремих районів Донбасу (ОРДО/ОРЛО) 415 разів обстріляли позиції сил АТО, у тому числі 85 разів – із озброєння, яке вже мало б бути відведеним на визначені Мінськими домовленостями відстані.

Про це розповів керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-лейтенант Андрій Таран, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук прес-центр штабу АТО з посиланням на Василя Лабая, прес-офіцера української сторони СЦКК.

За його словами, у переважній більшості осередками нестабільності, звідки найчастіше порушувався режим припинення вогню, ставали окуповані бойовиками НЗФ Донецьк і Горлівка та їх околиці.

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«Найінтенсивніше бойовики НЗФ обстрілювали позиції сил АТО поблизу населених пунктів Мар’їнка – 88, Опитне – 59, Авдіївка – 52 та Піски – 50. Не менш складна ситуація у районі Красногорівки – 45, Зайцеве – 45 й Новгородського – 36 порушень режиму припинення вогню. Тут, окрім стрілецької зброї, бойовики НЗФ також застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120мм і 82-мм. За тиждень, по позиціях ЗС України зафіксовано застосування щонайменше 164 міни калібру 120-мм та 449 мін калібру 82-мм. Відзначається збільшення кількості обстрілів снайперами бойовиків по силах АТО – 42 випадки», – наголосив генерал-лейтенант Таран.

Також керівник української сторони СЦКК акцентував увагу на тому, що за останній тиждень зросла кількість збройних провокацій з боку бойовиків НЗФ по захоплених ними ж населених пунктах, щоб звинуватити у цьому ЗС України.

«Спостерігачі української сторони СЦКК та представники СММ ОБСЄ уже декілька днів поспіль фіксують обстріли з озброєння БМП, а також мінометні й гранатометні обстріли з району Трудівський у напрямку Донецька та Старомихайлівки. Цинізм таких провокацій полягає у тому, щоби продемонструвати місцевому населенню, у тому числі і через підконтрольні їм ЗМІ, про те, що міни начебто прилітають зі сторони сил АТО», – зазначив генерал-лейтенант Таран.

Варто зазначити, що за минулий тиждень чергові зміни української сторони СЦКК активно працювали задля зниження загострення ситуації у районі конфлікту. Щоби не допустити ескалації ситуації, режим «Тиші» з ініціативи української сторони вводився 121 раз, з яких 85 досягли мети.