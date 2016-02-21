Ворожі снайпери активізувалися в районах Красногорівки і Мар'їнки

Про це повідомляє Головне управління Міністерства оборони України.

За даними розвідки, ситуація в зоні проведення АТО характеризується інтенсивним вогневим впливом противника на підрозділи наших військ.

«Активізовано ведення снайперського вогню у районах Красногорівка, Мар’їнка», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що протягом доби здійснено 56 обстрілів зі стрілецької зброї, гранатометів, 120-мм та 82-мм мінометів та БМП, з них: 14 – Луганське, Зайцеве, Майорськ (Слов’янський напрямок); 34 – Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка (Донецький напрямок); вісім – Гнутове, Талаківка, Водяне, Широкине (Маріупольський напрямок).

«Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність мінометів, танків, САУ та 122-мм РСЗВ “Град” у районах Софіївка та Донецьк», - повідомляє ГУР Міноборони.