За минулу добу бойовики 38 разів обстріляли сили АТО
У зоні проведення АТО проросійські бандформування не припиняють обстрілювати опорні пункти ЗСУ, використовуючи при цьому, окрім стрілецької зброї та гранатометів, міномети калібру 82 та 120 мм.
Про це йдеться у зведенні прес-центру АТО станом на 6:00 7 березня.
"Протягом минулої доби ворог 38 разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах. Лише в районі Авдіївки терористи з 18:00 і до опівночі здійснили 7 прицільних мінометних обстрілів українських позицій, випустивши при цьому 80 мін", - сказано у повідомленні.
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Мінометним вогнем бойовики намагались вразити і укріплення поблизу Пісків, Опитного та Луганського.
Зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів вони вели вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі Зайцевого, Луганського, Пісків та Новгородського.
Також зі стрілецької зброї були обстріляні українські позиції в Мар’їнці та Широкиному.
Неприцільний вогонь з кулеметів та гранатометів бойовики вели по опорних пунктах сил АТО поблизу Невельського, шахти "Бутівка-Донецька", Троїцького та Майорська.
"З опівночі активність ворога знизилась. Зафіксований прицільний обстріл з кулемета в районі Гранітного", - додають у штабі АТО.