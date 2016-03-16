Порошенко: Ситуація на фронті не дає підстав сподіватися на гарантований мир

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні в ході виступу під час заходів з відзначення другої річниці з дня створення батальйону імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

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"Ситуація на фронті аж ніяк не дає нам підстав для самозаспокоєння. Ті бої, які зараз ведуться у промзоні біля Авдіївки, те зосередження ворожих збройних формувань разом з танками, артилерією, аж ніяк не дає нам підстав сподіватися в гарантованому мирному розвитку подій", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, терористи на Донбасі постійно обстрілюють опорні пункти Збройних сил України.

За останніми даними СБУ, на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей залишається близько 6 тис. кадрових російських військовослужбовців, постійно триває ротація окремих підрозділів.

Крі того, загальна кількість учасників незаконних збройних формувань, так званих 1-го та 2-го армійський корпусів, становить близько 40 тисяч.