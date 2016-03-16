Порошенко: Ситуація на фронті не дає підстав сподіватися на гарантований мир
Ситуація на фронті не дає підстав сподіватися на гарантований мирний розвиток подій на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні в ході виступу під час заходів з відзначення другої річниці з дня створення батальйону імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.
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"Ситуація на фронті аж ніяк не дає нам підстав для самозаспокоєння. Ті бої, які зараз ведуться у промзоні біля Авдіївки, те зосередження ворожих збройних формувань разом з танками, артилерією, аж ніяк не дає нам підстав сподіватися в гарантованому мирному розвитку подій", - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, терористи на Донбасі постійно обстрілюють опорні пункти Збройних сил України.
За останніми даними СБУ, на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей залишається близько 6 тис. кадрових російських військовослужбовців, постійно триває ротація окремих підрозділів.
Крі того, загальна кількість учасників незаконних збройних формувань, так званих 1-го та 2-го армійський корпусів, становить близько 40 тисяч.