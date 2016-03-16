У штабі АТО уточнили: у Зайцевому під час обстрілу поранено військового, мирні мешканці не постраждали
22:05, 16 березня 2016Війна
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Штаб АТО оприлюднив уточнену інформацію щодо постраждалих в результаті обстрілу бойовиками Зайцевого.
REUTERS
"За уточненими даними сьогодні під час обстрілів бойовиками смт. Зайцеве мирні мешканці не постраждали. Однак, на жаль, поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час обстрілу бойовиками Зайцевого постраждали мирні мешканці.
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