У штабі АТО уточнили: у Зайцевому під час обстрілу поранено військового, мирні мешканці не постраждали

"За уточненими даними сьогодні під час обстрілів бойовиками смт. Зайцеве мирні мешканці не постраждали. Однак, на жаль, поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час обстрілу бойовиками Зайцевого постраждали мирні мешканці.