Проросійські бойовики суттєво зменшили кількість обстрілів позицій українських бійців - штаб АТО

Про це прес-центр штабу антитерористичної операції повідомляє у зведенні станом на 18.00.

«Обстановка в зоні проведення АТО характеризується суттєвим зменшенням кількості обстрілів», - сказано у повідомленні.

При цьому у штабі зауважили, що після 14 години бойовики обстріляли з гранатометів різних систем українські позиції поблизу Опитного та Новотроїцького, з кулеметів - захисників Пісків, а зі стрілецької зброї - опорний пункт неподалік Мар’їнки.

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По позиції сил АТО поблизу Ленінського російські найманці вели снайперський вогонь та долучили згодом до обстрілу АГС, додали у штабі.

Крім того, опівночі терористи двічі неприцільним вогнем з міномету калібру 82 мм намагались поцілити в опорний пункт поблизу Зайцевого, та опівдні здійснили один постріл з потужної гармати калібру 152 мм в напрямку позицій ЗСУ в районі Авдіївки.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18:00 годину 20 березня 2016 року:Обстановка в зоні проведення АТО характеризу... Posted by Прес-центр штабу АТО on Sunday, March 20, 2016

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі зафіксовано 32 обстріли позицій українських бійців, 31 з них - на Донецькому напрямку, ніхто із українських військовослужбовців не загинув, однак один боєць отримав поранення.