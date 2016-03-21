За добу на Донбасі загинули двоє військових, ще двоє зазнали поранень

Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник АП з питань АТО Андрій Лисенко. Читайте такожПід Новотроїцьким проросійські диверсанти отримали відсіч від бійців АТО Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики на Донбасі активізувалися, зафіксовано 32 обстріли позицій сил АТО.

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