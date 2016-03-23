Один з КПП на лінії зіткнення обладнали сучасними модулями для захисту бійців АТО (фото)

Один з контрольно-пропускних пунктів на лінії зіткнення обладнали сучасними модулями для захисту бійців

Вони призначені для бійців "крайнього" рубежу, які несуть службу на одному з контрольно-пропускних пунктів на лінії розмежування.

Зазначається, що ці модулі - вітчизняна розробка. У їхній конструкції врахована специфіка бойових дій. "Для того, щоб кожна мати, яка відправляє свого сина захищати країну, була впевнена, що він спить у нормальних умовах, що його годують, що у нього є можливість нести бойову службу у гідних умовах",- заявив лідер громадсько-політичного об’єднання "Справедливість" Валентин Наливайченко.

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За даними штабу військових операцій, блокпости на лінії розмежування обстрілюють зі стрілецької зброї регулярно. Польовий захищений модуль, в якому будуть жити і нести службу наші воїни, вміщує до десяти осіб і рятує від мінометних обстрілів. Ціна одного модуля близько 135 тисяч гривень.

Зазначається, що за кошти, витрачені Адміністрацією президента минулого року на автівки (75 млн.грн.), можна було б виробити 550 таких модулів й оснастити і захистити бійців по всій лінії оборони.

Голова ГО учасників АТО "Справедливість" Тарас Костанчук наголосив: "Треба, щоб кожен воїн почувався солдатом Армії Гідності, знав, що про нього турбуються. Це все повинно стати нормою для нашої майбутньої Армії Гідності. Щоб захистити усю лінію розмежування, треба до двох тисяч таких модулів. Цього досить для гідного несення служби, але чомусь корумповані чиновники цього не роблять".

"Для нас дуже важливо, щоб оборонні заводи подолали величезний параліч корупції, чиновників, які обкладають 40-відсотковими поборами і хабарами українських виробників і не дозволяють змінити ситуацію, не дозволяють створити Армію Гідності", - заявив Наливайченко і додав, що саме тому команда "Справедливості" хоче зламати цю систему і зберегти життя кожного воїна.