У Нацгвардії триває комплектування бригади швидкого реагування

Командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров заявляє, що у Національній гвардії триває комплектування новостворюваної бригади швидкого реагування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аллеров сказав на урочистих заходах з нагоди відзначення Дня Національної гвардії України.

"На сьогоднішній день започатковано, враховуючи загрози, які існують в державі - це зовнішня агресія, внутрішні озброєні формування, злочинність... Прийнято рішення про створення бригади швидкого реагування. На сьогоднішній день йде комплектування першого батальйону. Плануємо у травні місяці завершити комплектування цього батальйону, і до кінця року дійти приблизно до 50% штатної чисельності цієї бригади", - наголосив Аллеров.

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При цьому командувач Нацгвардії зазначив, що існує багато чинників для створення цієї бригади. Мова йде про необхідність створення умов для існування цієї бригади: необхідні казарми, гуртожитки, матеріальна база для того, щоби ця бригада могла розвиватися.

Перший батальйоні цієї бригади наразі проходить процес підготовки. "Ми набрали людей, провели одиночне злагодження, відділення... Зараз іде підготовка злагодження взводів. Це тривалий період впродовж чотирьох-шести місяців. По готовності підрозділу буде проведене інспектування, після цього воно буде залучене і навіть до участі в Антитерористичній операції", - заявив Аллеров.

Як повідомляв УНІАН, Аллеров обіцяє реформувати військове формування МВС у два етапи до 2020 року.