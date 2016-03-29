За минулу добу в зоні АТО поранено шість українських військових, ще один загинув у ДТП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, 6 отримали поранення. Також один військовослужбовець загинув в результаті ДТП", - сказав Мотузяник.

При цьому, за словами представника АПУ, протягом вчорашнього дня на Донецькому напрямку бойовики випустили по позиціях сил АТО більше 230 мін.

"На Донецькому напрямку противник застосував ствольну артилерію - 152-міліметрові гармати. Інцидент стався в Майорску. Також тривають потужні мінометні обстріли позицій сил АТО – за минулу добу окупанти випустили по нашим військам понад 230 мін, що є рекордною кількістю з минулого літа. При цьому основними "гарячими точками" були Світлодарська дуга (Луганське), околиці Горлівки (Зайцево, Майорск, Ленінське) і Авдіївка", - сказав Мотузяник.

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При цьому в Авдіївці в результаті ворожого обстрілу був поранений цивільний. На окремих ділянках фронту бойові дії перейшли на цілодобовий режим, тому сили АТО регулярно відкривають вогонь у відповідь, щоб припинити агресію.

Відносно спокійно лише на відрізку лінії зіткнення між Горлівкою та Ясинуватою, сказав Мотузяник.

За його словами, всього за минулу добу на Донецькому напрямку ворог здійснив понад 60 обстрілів позицій сил АТО.

Водночас на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші в Мар'їнці та Широкиному - всі обстріли були прицільними, тому сили АТО відповідали їм влучним вогнем. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку бойовики здійснили 4 обстріли.

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На Луганському напрямку противник порушив режим тиші на крайньому сході і заході області – Болотене Станично-Луганського району і Попасна. Обидва обстріли сталися ввечері, вже після заходу сонця.

Як раніше повідомляв УНІАН, за минулу добу кількість обстрілів незаконних збройних формувань по позиціях сил АТО рекордно зросла. Найскладніша ситуація як і раніше в районі Авдіївки.