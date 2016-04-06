Вибори на Донбасі можливі після повернення Україні контролю над кордоном - прес-секретар Кучми

Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook за підсумками сьогоднішньої зустрічі групи в Мінську.

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"Проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей можливе тільки після повного припинення вогню, виведення іноземних військових підрозділів, повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном. Крім того, такі вибори можуть пройти лише за українським законодавством, за участі українських партій і українських журналістів", - зазначила прес-секретар Кучми.