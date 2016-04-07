Бойовики обстріляли залізничний міст у Станиці Луганській - Тука

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з посиланням на її голову Георгія Туку, терористи продовжують обстрілювати населений пункт вже практично тиждень.

"Вночі на пункті пропуску залишилося 19 осіб, переважно пенсіонерів, які не встигли скористатися ним до закриття. Я не можу наражати цих людей або військових на небезпеку, яка зростає з кожним днем роботи цього переходу, і тому було прийнято рішення про його закриття з 8 квітня", - відзначив Тука.

Як повідомляв УНІАН, прес-центр штабу АТО повідомив, що контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на лінії розмежування, буде відкрито, як тільки бойовики закінчать провокаційні обстріли і обстановка стабілізується.

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