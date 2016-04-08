ОБСЄ передало українським саперам спорядження для безпечного очищення транспортних комунікацій від мін

Про це йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ.

Координатор проектів ОБСЄ, на сьогоднішній церемонії у Слов’янську передав п’ятнадцять комплектів захисного спорядження, в тому числі бронежилети та шоломи, українським саперам, представникам Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури для поширення серед персоналу, який займається очищенням транспортних шляхів на сході України від вибухонебезпечних предметів.

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В офісі координатора проектів ОБСЄ відзначили, що Державна спеціальна служба транспорту відповідає за безпеку транспортної мережі, а також відновлення пошкоджених в ході бойових дій ділянок залізниці та мостів. Ця діяльність дуже часто пов’язана з необхідністю очищення цивільних транспортних маршрутів від вибухонебезпечних предметів.

"Безпека транспортних комунікацій є вкрай важливою в контексті сталого пост-конфліктного відновлення, майбутнього миру та безпеки в регіоні", - заявив координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба.

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"Я сподіваюся, що наша підтримка допоможе Державній спеціальній службі транспорту краще дбати про створення безпечніших умов для пересування людей і товарів в районах, постраждалих від конфлікту", - додав він.

У повідомленні сказано, що З липня 2014 року служба виявила та знешкодила понад 4500 боєприпасів, що не розірвалися, мін та саморобних вибухових пристроїв. Загалом, за цей час всіма відповідальними органами на Донбасі було знешкоджено понад 100 тисяч таких предметів.

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Окрім того, щоб допомогти Україні впоратися з такими викликами, Координатор проектів ОБСЄ також навчає піротехніків міжнародним стандартам протимінної діяльності, допомагає впровадити систему інформаційного менеджменту з використанням сучасних технологій для оптимізації операцій та міжвідомчої координації, а також підтримує розробку відповідного законодавства.