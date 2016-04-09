Місія ОБСЄ заявляє, що "дзеркально" патрулює район Авдіївки та Ясинуватої

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СММ ОБСЄ в Facebook.

"У відповідь на заклик української сторони до ОБСЄ здійснювати дзеркальні патрулі в районі Авдіївки/Ясинуватої СММ ОБСЄ інформує, що місія здійснює дзеркальні патрулі у даному районі на щоденній основі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська сторона закликала відновити практику "дзеркального" патрулювання району Авдіївки представниками СММ ОБСЄ та Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню для деескалації ситуації.

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