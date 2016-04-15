Українські військові повністю взяли під контроль Широкине - Жебрівський

Про це у Facebook написав керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Хороша новина! Українські військові сьогодні повністю контролюють Широкине. Таку новину хлопці повідомили вчора, коли ввечері навідався до місця їхнього розташування. Готовність дати відсіч російським диверсійно-розвідувальним групам на високому рівні", - зазначив він.

Жебрівський нагадав, що ще місяць тому українські сили тримали під контролем лише півселища.

Як повідомляв УНІАН, у лютому з'явилая інформація, що українські військові повністю відновили контроль над Широкиним під Маріуполем. При цьому ЗМІ з’ясували, що бойовики 9-го окремого механізованого полку, які базувалися на південному і південно-західному напрямку, покинули місто через те, що повністю розчарувалися в так званому виконанні військового обов'язку перед "ДНР

Водночас українська влада просила мирних жителів поки не повертатися в Широкине, оскільки в селищі багато замінувань.Читайте такожБойовики пішли на штурм позицій сил АТО у Новотроїцькому