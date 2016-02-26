Жителів Широкиного просять поки не повертатися додому

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, минулої доби короткотривалий мінометний обстріл з боку незаконного збройного формування відбувся і в Широкиному.

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«Вже другу добу поспіль українські сапери ведуть розмінувальні роботи в Широкиному», оскільки, залишаючи це село, бойовики замінували «майже кожен будинок і поставили десятки розтяжок і мін «Восток», сказав Лисенко.

Він повідомив, що селище в руїнах, понівечене артилерією ворога. За його словами, «наші сапери вже знешкодили численні вибухові пристрої, які становлять смертельну небезпеку, в погрібах, на подвір’ях та городах, для мирних жителів».

Як сказав Лисенко, ведеться спеціальна інформаційна робота, щоб місцеві жителі не поспішали повертатися додому, оскільки «смертельна мінна небезпека ще залишається актуальною».

Як повідомляв УНІАН, днями українські військові повністю відновили контроль над Широкиним під Маріуполем.