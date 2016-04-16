Три бойових вертольоти повернулися в Україну з Ліберії

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Згідно з рішенням президента України - Верховного головнокомандувача Збройних сил України, у зв'язку з скороченням місії ООН у Ліберії відбувається оптимізація 56-го окремого вертолітного загону, який виконує завдання в цій країні у складі місії. Так, спеціальним рейсом транспортного літака АН-24 "Руслан" три бойових вертольоти Мі-24П повернулися в Україну", - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що після відновлювальних і профілактичних робіт, здійснених силами фахівців у частинах армійської авіації ЗСУ, всі три машини Мі-24П будуть використовуватися для навчально-тренувальних польотів та виконання бойових завдань у складі Повітряних сил ЗСУ, в тому числі при необхідності — у зоні проведення Антитерористичної операції (АТО).