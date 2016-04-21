Розвідка: на Донбасі загинули 10 російських військовослужбовців, 19 звільнилися

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, враховуючи небезпеку участі в активних бойових діях і поступове розуміння невідворотності покарання за вчинення військових злочинів на тимчасово окупованих територіях сходу України, зазначаються факти масового звільнення військовослужбовців у частинах і з'єднаннях 1 АК ЗС РФ.

Встановлено, що 19 квітня висловили недовіру командирові батальйону і написали рапорти на звільнення з військової служби з подальшим поверненням до Росії 19 військовослужбовців 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, зазначається, що розвідкою зафіксовані чергові втрати військовослужбовців 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК НД РФ, що діяли в складі диверсійно-розвідувальних груп.

Зокрема, у період з 18 по 20 квітня на Донеччині загинули 10 і отримали поранення 13 російських військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу незаконні збройні формування за підтримки країни-агресора 33 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.