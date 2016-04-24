Ворог збільшив інтенсивність обстрілів на окремих ділянках фронту – прес-центр АТО

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

Впродовж дня в напрямку українських підрозділів бойовики здійснили два вогневі нальоти зі ствольної артилерії калібром 152 мм в районі Правдівки. В результаті застосування важкого озброєння в населеному пункті частково зруйновані декілька домівок мирних жителів та знищено будівлю місцевої церкви.

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Порушуючи Мінські домовленості, бойовики вели вогонь із забороненої зброї і на інших напрямках. Зокрема в районах Авдіївки та Зайцевого проти військовослужбовців Збройних сил України було застосовано міномети.

Поблизу Луганського противник використовував озброєння БМП разом з автоматичними гранатометами та кулеметами великого калібру, а в районі Мар’їнки обстріли велися з ручних гранатометів і стрілецької зброї.

Загалом на цей час зафіксовано 9 обстрілів. Українські військові змушені були один раз відкривати вогонь у відповідь, аби стримати натиск ворога.