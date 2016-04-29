У "ДНР" заявили про замах на ватажка терористів Захарченка

Про це повідомляється на одному із сайтів терористів.

Зазначається, що нібито "була затримана група громадян України, які приїхали з підконтрольної Києву території і мали при собі потужний вибуховий пристрій, закамуфльований під предмети інтер'єру".

За словами ресурсу терористів, зазначені особи мали спільників, які вивчили маршрути руху Захарченка та місця його перебування.

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"Встановлено план дій терористів: привести в дію вибуховий пристрій в стрілецькому комплексі "Артеміда" міста Донецька під час чергового відвідування "головою "ДНР" Олександром Захарченком", - йдеться в повідомленні.

Раніше в СБУ заявили, що Олександра Захарченко та Ігоря Плотницького, які керують терористичним угрупованням "ДНР" і "ЛНР" на сході України, чекає "зачистка".