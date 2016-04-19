Голова СБУ спрогнозував "зачистку" ватажків бойовиків Захарченка та Плотницького

Голова СБУ Василь Грицак прогнозує, що ватажків донбаських бойовиків врешті-решт "зачистять". Про це він сказав під час виступу у КПІ, повідомляє прес-центр відомства.

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"Захарченко, Плотницький та інші терорватажки мають замислитись, що їх просто зачистять - на їхніх руках дуже багато крові", - вважає Грицак.

#Грицак в КПІ: Захарченко, Плотницький та інші терорватажки мають замислитись, що їх просто зачистять - на їхніх руках дуже багато крові — СБ України (@ServiceSsu) April 19, 2016

Крім того, він додав, що "треба не тільки кричати Слава Нації, треба робити - смерть ворогам".

Грицак в КПІ: Треба не тільки кричати Слава Нації, треба робити - смерть ворогам pic.twitter.com/ahNJqrVAMx — СБ України (@ServiceSsu) April 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький пропрацюють на своїх посадах до закінчення строку повноважень у 2018 році.

Раніше президент України Петро Порошенко назвав умови, за яких можливе проведення виборів на окупованому Донбасі, серед яких - реалізація Росією положень Мінських домовленостей, що стосуються безпеки, розгортання поліцейської місії ОБСЄ і відновлення контролю України над кордоном на Донбасі.