Голова СБУ спрогнозував "зачистку" ватажків бойовиків Захарченка та Плотницького
Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького, які керують терористичними угрупованням "ДНР" та "ЛНР", чекає "зачистка".
Голова СБУ Василь Грицак прогнозує, що ватажків донбаських бойовиків врешті-решт "зачистять". Про це він сказав під час виступу у КПІ, повідомляє прес-центр відомства.
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"Захарченко, Плотницький та інші терорватажки мають замислитись, що їх просто зачистять - на їхніх руках дуже багато крові", - вважає Грицак.
#Грицак в КПІ: Захарченко, Плотницький та інші терорватажки мають замислитись, що їх просто зачистять - на їхніх руках дуже багато крові— СБ України (@ServiceSsu) April 19, 2016
Крім того, він додав, що "треба не тільки кричати Слава Нації, треба робити - смерть ворогам".
Грицак в КПІ: Треба не тільки кричати Слава Нації, треба робити - смерть ворогам pic.twitter.com/ahNJqrVAMx— СБ України (@ServiceSsu) April 19, 2016
Як повідомляв УНІАН, 4 квітня помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький пропрацюють на своїх посадах до закінчення строку повноважень у 2018 році.
Раніше президент України Петро Порошенко назвав умови, за яких можливе проведення виборів на окупованому Донбасі, серед яких - реалізація Росією положень Мінських домовленостей, що стосуються безпеки, розгортання поліцейської місії ОБСЄ і відновлення контролю України над кордоном на Донбасі.