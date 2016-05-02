На Донеччині затримали 9 бойовиків "ДНР" - Аброськін
14:28, 02 травня 2016Війна
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У Донецькій області у результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 9 бойовиків так званої "ДНР".
У Донецькій області затримано 9 бойовиків "ДНР" / facebook.com / Vyacheslav.Abroskin
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
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"Посилений варіант несення служби поліцією Донеччини у передсвяткові та святкові дні дає результат. По-перше, порушень громадського порядку не було зареєстровано. По-друге, активні оперативно-розшукові заходи дозволили встановити і затримати 9 бойовиків "ДНР", оголосити підозру за вчинення правопорушень - 8 особам, щодо 5 з них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - зазначив він.
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