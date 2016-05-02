Доба в зоні АТО обійшлася без втрат серед українських військових – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожНа Донеччині затримали 9 бойовиків "ДНР" - Аброськін

"За минулу добу внаслідок бойових дій і обстрілів жоден з українських військовослужбовців не загинув і не був поранений", - сказав він.

За його словами, були зафіксовані поодинокі і короткотривалі обстріли позицій ЗСУ з боку бойовиків.

"На Луганському напрямку бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомет, це сталось поблизу Новозванівки. На Донецькому напрямку єдиним порушенням перемир'я був 15-хвилинний обстріл зі стрілецької зброї та гранатометів в районі Авдіївки. Інші чотири провокації відбулись на Маріупольському напрямку. Зокрема, бойовики, що розташовані неподалік села Комінтернове, стріляли із зенітної установки та гранатометів по позиціях сил АТО біля Водяного, а також з гранатометів по українських військовослужбовцях біля Талаківки", - поінформував Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, штаб АТО зафіксував за добу 6 обстрілів з боку бойовиків.