"Пасхальне перемир’я": Штаб АТО за добу зафіксував лише 6 "епізодів використання бойовиками зброї"

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування на Донбасі дотримувались перемир’я майже вздовж усієї лінії розмежування сторін. Всього було зафіксовано 6 епізодів використання бойовиками зброї, більшість з яких – неприцільні обстріли", - йдеться у ньому.

Зокрема, як зазначають у штабі АТО, декілька хаотичних пострілів з боку тимчасово окупованих територій пролунали вчора з околиць Донецька та в районі Широкиного.

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"Однак вчора пізно ввечері бандити двічі прицільно били по позиціях українських підрозділів біля Гранітного з підствольних гранатометів та зенітних установок. Українські захисники вогонь у відповідь не відривали", - сказано в повідомленні.

Крім того, у Луганській області 1 травня було зафіксовано прольот ворожого розвідувального БПЛА.

З початку поточної доби вздовж усієї лінії розмежування сторін було тихо.

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