"Пасхальне перемир’я": Штаб АТО за добу зафіксував лише 6 "епізодів використання бойовиками зброї"
Ситуація в зоні проведення АТО на Донбасі залишається відносно стабільною, кажуть у штабі операції.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.
"Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування на Донбасі дотримувались перемир’я майже вздовж усієї лінії розмежування сторін. Всього було зафіксовано 6 епізодів використання бойовиками зброї, більшість з яких – неприцільні обстріли", - йдеться у ньому.
Зокрема, як зазначають у штабі АТО, декілька хаотичних пострілів з боку тимчасово окупованих територій пролунали вчора з околиць Донецька та в районі Широкиного.
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"Однак вчора пізно ввечері бандити двічі прицільно били по позиціях українських підрозділів біля Гранітного з підствольних гранатометів та зенітних установок. Українські захисники вогонь у відповідь не відривали", - сказано в повідомленні.
Крім того, у Луганській області 1 травня було зафіксовано прольот ворожого розвідувального БПЛА.
З початку поточної доби вздовж усієї лінії розмежування сторін було тихо.
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