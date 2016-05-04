Комітет Ради з нацбезпеки вимагає від Порошенка забезпечити фінансування оборони на належному рівні

Про це йдеться в листі на ім'я глави держави, текст якого має Цензор.НЕТ.

Комітет просить врегулювати ситуацію, яка склалася з фінансуванням видатків Міністерства оборони. Дані витрати на підвищення обороноздатності і безпеки передбачені держбюджетом на 2016 рік.

Як повідомляється в документі, станом на 4 травня 2016 року в обороні України є ряд негативних явищ.

Зокрема, не забезпечені видатки на виконання оборонного держзамовлення на суму 2 200 млн грн. Також не забезпечені витрати на ремонт озброєння і техніки на суму 1 100 млн грн.

Крім того, 300 млн бракує на розвиток зв'язку та ремонт військових об'єктів.

"Глибоке занепокоєння викликає також відсутність фінансування окремих програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, пов'язаних з виконанням державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

Фінансування зазначених витрат передбачалося здійснювати за рахунок надходжень до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави. Наповнення зазначеного цільового фонду планувалося за рахунок надходжень від конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення.

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Як зазначається, станом на 4 травня 2015 уповноважені державні органи не забезпечили належних надходжень до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави. Головною причиною цього автори листа називають, в тому числі, відсутність дієвих законодавчих механізмів конфіскації майна за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення.

Комітет просить главу держави дати відповідні доручення щодо термінової підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", якими будуть визначені альтернативні джерела доходів і забезпечено збільшення фінансування оборонного відомства за рахунок загального фонду Державного бюджету України.