На сьогодні військові ЗСУ забезпечені речовим майном на 100% - начальник тилу

13:09, 06 травня 2016
Війна
372 0

На сьогодні військові Збройних сил України забезпечені речовим майном на 100%.

facebook.com/theministryofdefence.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник тилу ЗСУ полковник Іван Гаврилюк сьогодні на брифінгу в Києві.

«На сьогоднішній день військовослужбовці Збройних сил України завдяки зусиллям міністра оборони, начальника Генштабу, волонтерів… забезпечені за номенклатурою речового майна на 100%», - заявив він.

«На даний момент проводиться планова сезонна заміна обмундирування. Також створений резерв речового майна, який складає до 50 тисяч комплектів», - додав Гаврилюк.

Читайте такожУ ЗСУ розроблено нові сухі пайки за стандартами НАТО – начальник Тилу

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter