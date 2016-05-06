На сьогодні військові ЗСУ забезпечені речовим майном на 100% - начальник тилу
13:09, 06 травня 2016Війна
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На сьогодні військові Збройних сил України забезпечені речовим майном на 100%.
Військові забезпечені речовим майном на 100% - facebook.com/theministryofdefence.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник тилу ЗСУ полковник Іван Гаврилюк сьогодні на брифінгу в Києві.
«На сьогоднішній день військовослужбовці Збройних сил України завдяки зусиллям міністра оборони, начальника Генштабу, волонтерів… забезпечені за номенклатурою речового майна на 100%», - заявив він.
«На даний момент проводиться планова сезонна заміна обмундирування. Також створений резерв речового майна, який складає до 50 тисяч комплектів», - додав Гаврилюк.
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